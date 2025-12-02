Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sabrina Carpenter considera 'repugnante' uso de sua música nas redes da Casa Branca

Autor AFP
A cantora Sabrina Carpenter classificou nesta terça-feira (2) como "malicioso e repugnante" o uso de uma de suas músicas em um vídeo divulgado no X pela Casa Branca, que mostrava prisões realizadas por autoridades de imigração.

"Nunca me associem, nem a mim nem à minha música, para beneficiar seu programa político desumano", acrescentou a cantora em resposta à publicação da presidência americana.

No breve vídeo publicado pela Casa Branca, é possível ver várias pessoas em um protesto e depois diversos agentes federais realizando prisões, com a música "Juno", lançada em 2024, como trilha sonora.

"Não vamos pedir desculpas por expulsar de nosso país criminosos ilegais perigosos — assassinos, estupradores e pedófilos", reagiu Abigail Jackson, porta-voz adjunta da Casa Branca.

Jackson também chamou de "estúpido" qualquer pessoa que "defenda" esses indivíduos.

Sabrina Carpenter não é a primeira artista a protestar contra o uso de sua música por Donald Trump e sua equipe.

O cantor Kenny Loggins exigiu recentemente a retirada de um vídeo publicado pelo presidente que utilizava seu sucesso "Danger Zone", do filme "Top Gun", para acompanhar imagens geradas por inteligência artificial (IA) que o mostravam como piloto de combate lançando excrementos sobre opositores políticos.

Em 2024, Céline Dion condenou o uso não autorizado de uma de suas músicas, "My Heart Will Go On", em um vídeo de campanha. O mesmo ocorreu com Beyoncé naquele ano, com seu tema "Freedom".

