Sabrina Carpenter considera 'repugnante' uso de sua música nas redes da Casa Branca

A cantora Sabrina Carpenter classificou nesta terça-feira (2) como "malicioso e repugnante" o uso de uma de suas músicas em um vídeo divulgado no X pela Casa Branca, que mostrava prisões realizadas por autoridades de imigração. "Nunca me associem, nem a mim nem à minha música, para beneficiar seu programa político desumano", acrescentou a cantora em resposta à publicação da presidência americana.

No breve vídeo publicado pela Casa Branca, é possível ver várias pessoas em um protesto e depois diversos agentes federais realizando prisões, com a música "Juno", lançada em 2024, como trilha sonora. "Não vamos pedir desculpas por expulsar de nosso país criminosos ilegais perigosos — assassinos, estupradores e pedófilos", reagiu Abigail Jackson, porta-voz adjunta da Casa Branca. Jackson também chamou de "estúpido" qualquer pessoa que "defenda" esses indivíduos. Sabrina Carpenter não é a primeira artista a protestar contra o uso de sua música por Donald Trump e sua equipe.