Rússia diz que ainda não há 'compromisso' sobre territórios ocupados na Ucrânia

O Kremlin declarou nesta terça-feira (2) que "nenhum compromisso" foi alcançado sobre a questão-chave dos territórios ocupados na Ucrânia, após uma reunião de cerca de cinco horas entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado americano Steve Witkoff.

"Até agora não encontramos nenhum compromisso, mas algumas soluções propostas pelos Estados Unidos podem ser debatidas", afirmou o principal assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, ao responder à pergunta de um jornalista sobre os territórios ucranianos ocupados pelas forças russas.