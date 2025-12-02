Recall da Airbus em aviões A320 afeta grandes companhias aéreas

Fabricante emitiu aviso para 6 mil jatos e 350 operadores após incidente em pleno voo. Problema em software provocou cancelamentos e atrasos. Aéreas brasileiras dizem que não serão afetadas.A Airbus fez um recall imediato de 6 mil de suas aeronaves do tipo A320 – mais da metade da frota global do modelo e o mais vendido do mundo – na noite desta sexta-feira (28/11), com impactos internacionais sobre o tráfego aéreo. O aviso foi emitido após uma análise interna da fabricante europeia de aviões constatar que um problema de software pode ter contribuído para a perda repentina de altitude de um avião operado pela aérea low-cost americana JetBlue em outubro. O recall, endereçado a 350 operadores, parece ser um dos maiores em 55 anos de história da empresa e ocorre poucas semanas depois de o A320 superar o Boeing 737 como o modelo mais entregue, informou a agência de notícias Reuters. Na maior parte dos casos, o problema pode ser resolvido com o resgate de uma versão anterior de um software. Mas a mudança precisa ser feita antes que os aviões possam voltar a voar. Em cerca de mil aeronaves, porém, a Airbus diz que é preciso fazer mudanças de hardware que podem demorar algumas semanas. O recall provocou atrasos e cancelamentos de voo – principalmente na Ásia, onde os aviões A320 são bastante usados em voos de curta distância, especialmente na Índia e na China. Aéreas europeias como a AirFrance e a Lufthansa tiveram alguns voos cancelados, enquanto a colombiana Avianca suspendeu a venda de bilhetes até 8 de dezembro após anunciar que o recall afetava mais de 70% de sua frota. No Brasil, onde o A320 é operado pela Latam e pela Azul, as companhias anunciaram que o recall não terá impacto sobre voos domésticos. Mas a Latam informou que o recall afeta um "número limitado de aviões das afiliadas da Colômbia, Chile e Peru", e que informará os passageiros sobre "qualquer impacto operacional". Perda de altitude em voo da JetBlue O incidente que motivou o recall da Airbus ocorreu num voo da JetBlue em 30 de outubro que voava de Cancun, no México, a Newark, em Nova Jersey. O avião teve uma perda súbita de altitude, ferindo 15 pessoas a bordo, e acabou pousando antes na Flórida. Segundo a Reuters, documentos internos da Airbus rastrearam o problema até um sistema de voo chamado ELAC (sigla em inglês para "computador dos profundores e ailerons"), que é essencial para manobras de subida e descida. A fabricante concluiu, após avaliar o episódio, que a radiação solar intensa pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controles de voo da família de aeronaves A320. ra (Reuters, AP, AFP, ots)