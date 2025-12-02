Putin recebe principais negociadores dos EUA para falar sobre Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu, nesta terça-feira (2), no Kremlin, com o enviado americano Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, para falar sobre o plano de Washington que busca pôr fim à guerra na Ucrânia. "Fico muito contente em vê-los", disse o chefe de Estado russo a Witkoff e Kushner, sentados ao lado de tradutores. O assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, e o enviado comercial do Kremlin, Kirill Dmitriev, também participaram da reunião, segundo a TV estatal.

Antes do encontro, Putin insistiu em afirmar que seu país estaria pronto para a guerra caso a Europa buscasse um conflito. Ele também acusou os europeus de dificultarem os esforços para encerrar quase quatro anos de combates com os ucranianos. "Não temos intenção de ir à guerra com a Europa, mas, se a Europa quiser e começar, estamos prontos", declarou Putin à imprensa. A reunião na capital russa é realizada após vários dias de intensas negociações diplomáticas que deixaram Washington "muito otimista" sobre as possibilidades de encerrar o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Espera-se que os delegados apresentem a Putin uma nova versão do plano americano para acabar com as hostilidades, elaborado depois de uma versão anterior, que Kiev e seus aliados europeus consideraram que faz concessões demais a Moscou.

Uma delegação ucraniana poderia se reunir com Witkoff e Kushner na quarta-feira, possivelmente em Bruxelas, disse à AFP um alto funcionário de Kiev. "Os Estados Unidos querem nos informar diretamente depois de sua reunião" com Putin, declarou Zelensky na terça-feira, durante uma visita à Irlanda, onde busca consolidar o apoio europeu. Mas qualquer plano deve pôr fim ao conflito de forma definitiva, disse Zelensky.

"Nosso objetivo comum é pôr fim à guerra, não apenas obter uma pausa nos combates", afirmou o presidente ucraniano, que acrescentou: "Uma paz digna é necessária". Em Bruxelas, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse estar "certo" de que os esforços dos Estados Unidos "eventualmente vão restaurar a paz na Europa". - Momento crítico para Kiev -

A reunião entre os Estados Unidos e a Rússia chega em um momento crítico para a Ucrânia. Kiev tem sido sacudida por escândalos de corrupção, que terminaram com a demissão do chefe de gabinete de Zelensky. Nas últimas semanas, Moscou também tem intensificado os ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia.