Prada conclui aquisição da Versace

O grupo italiano de moda Prada anunciou nesta terça-feira (2) ter concluído a aquisição da concorrente Versace, anunciada em abril por 1,25 bilhão de euros (7,75 bilhões de reais). 

A Prada informou em nota que o acordo com a americana Capri Holdings, proprietária da Versace, "recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias". 

O presidente da Versace será Lorenzo Bertelli, filho da estilista Miuccia Prada e diretor de marketing. 

A Versace vem atravessando alguns anos de declínio, ao contrário do grupo Prada, que apresenta solidez financeira e foi impulsionado pelas vendas de sua marca Miu Miu. 

O CEO da Prada, Andrea Guerra, disse à imprensa que a Versace é "incrivelmente complementar, por ser muito diferente de nossas outras marcas". 

Segundo ele, a Versace "inventou a moda como a conhecemos hoje" e "é dirigida a uma estética e a um consumidor diferente". 

"A marca [Versace] é muito maior que seu volume de negócios, e nós gostamos de missões difíceis. Portanto, o objetivo é tentar devolver a atividade ao nível de grandeza da marca", indicou Bertelli, de 37 anos, em um podcast da Bloomberg publicado em meados de novembro.

