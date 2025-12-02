Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia israelense afirma que recebeu os supostos restos mortais de um dos últimos reféns em Gaza

Polícia israelense afirma que recebeu os supostos restos mortais de um dos últimos reféns em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia israelense afirmou nesta terça-feira (2) que recebeu os supostos restos mortais de um dos dois últimos reféns na Faixa de Gaza e que os identificará assim que forem transferidos ao necrotério. 

Em um breve comunicado, informou que "neste momento está escoltando com reverência o caixão do refém falecido até o Centro Nacional de Medicina Legal". 

O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, indicou anteriormente que Israel havia recebido o corpo de um refém através da Cruz Vermelha, que o entregou a uma força de segurança e militar israelense no território palestino. 

"Uma vez concluído o processo de identificação, será enviada uma notificação formal à família", informou a nota do gabinete de Netanyahu. 

O documento não especificou se os restos mortais pertencem a um dos dois últimos reféns de Gaza — o israelense Ran Gvili e o tailandês Sudthisak Rinthalak —, mas afirmou que as autoridades estavam em "contato contínuo" com suas famílias. 

Os comandos do movimento islamista palestino Hamas sequestraram 251 pessoas em seu ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. 

Como resultado do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos que entrou em vigor em outubro, os militantes entregaram os últimos 20 reféns vivos e 26 dos 28 mortos. 

O Hamas ainda não confirmou esta suposta última entrega, como fez em ocasiões anteriores.

glp-acc/raz/amj/sag/pb/jc/dd 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar