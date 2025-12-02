Petróleo cai por negociações sobre fim da guerra na Ucrânia

As cotações do petróleo recuaram nesta terça-feira (2) enquanto os operadores do mercado estão atentos às negociações entre Estados Unidos e Rússia para o fim da guerra na Ucrânia. O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, caiu 1,14%, para 62,45 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em janeiro, recuou 1,15%, para 58,64 dólares.

O presidente russo Vladimir Putin e o enviado do governo americano Steve Witkoff começaram as conversas em Moscou na noite desta terça-feira, sobre o plano da Casa Branca para pôr fim ao conflito na Ucrânia. "Por ora, o mercado está em uma fase de espera para ver o que sairá dessas discussões", explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital. Uma delegação de Kiev poderia se reunir nesta quarta-feira com Steve Witkoff e o genro do presidente americano, Jared Kushner, na Europa após as conversas na Rússia, segundo disse uma fonte ucraniana à AFP. O contexto do preço do petróleo também se viu influenciado pelas ofensivas ucranianas contra infraestruturas petrolíferas russas, aumentando os receios de uma interrupção no fornecimento.