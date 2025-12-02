UCRÂNIA RÚSSIA DIPLOMACIA: Putin aguarda enviados de Trump para reunião sobre guerra na Ucrânia

Governos, Forças Armadas e organizações de ajuda na Indonésia e no Sri Lanka tentavam prestar assistência às milhares de pessoas afetadas pelas devastadoras inundações que deixaram mais de 1.300 mortos em várias regiões da Ásia.

Como o desmatamento piorou as inundações na Indonésia

As inundações que deixaram mais de 700 mortos na Indonésia devem-se principalmente às chuvas de monção que atingiram esse país asiático e a uma tempestade tropical excepcional. Mas outro fator pode ter influenciado: o desmatamento.

=== HONDURAS ELEIÇÕES ===

TEGUCIGALPA:

Trump cita 'consequências graves' para Honduras em cenário de disputa acirrrada pela presidência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou na segunda-feira com "consequências graves" caso se consolide o que considera uma suposta tentativa de "mudar" os resultados das eleições presidenciais em Honduras, onde há um empate técnico entre os candidatos de direita Nasry Asfura, apoiado pelo americano, e Salvador Nasralla.

WASHINGTON:

A estratégia de interferência eleitoral de Trump de Honduras à Polônia

Os Estados Unidos têm interferido por décadas em eleições ao redor do mundo, mas nenhum presidente moderno o fez de forma tão descarada quanto Donald Trump.

=== UCRÂNIA RÚSSIA DIPLOMACIA ===

MOSCOU:

Putin aguarda enviados de Trump para reunião sobre guerra na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebe o enviado americano, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, no Kremlin nesta terça-feira (2) para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Papa celebra missa ao ar livre em Beirute e pede 'novas abordagens' para a paz

O papa Leão XIV afirmou nesta terça-feira (2) que é necessário encontrar "novas abordagens" no Oriente Médio para fazer a paz triunfar, durante uma missa ao ar livre em Beirute que reuniu quase 150.000 pessoas.

ATENAS:

Palestinas que deixaram Gaza tentam reconstruir suas vidas na Grécia

A palestina Raghad Al Fara foi transferida em fevereiro de Gaza para a Grécia após sofrer ferimentos graves. Agora, ela se desloca com muletas pelas ruas de Atenas, onde tenta, com dificuldade, reconstruir sua vida como adolescente.

-- ÁSIA

HONG KONG:

Hong Kong cria comitê independente para investigar incêndio que matou 156

O chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, anunciou nesta terça-feira (2) a criação de um "comitê independente" liderado por um juiz para investigar o incêndio da semana passada que matou 156 pessoas em um complexo de arranha-céus residenciais em reforma.

=== ECONOMIA ===

PARIS:

OCDE eleva previsões de crescimento de 2025 para EUA, China e zona do euro

Os protagonistas da economia mundial — Estados Unidos, China e zona do euro — registrarão um crescimento maior do que o previsto inicialmente em 2025, apesar do impacto das tarifas e das incertezas políticas, segundo as previsões atualizadas divulgadas nesta terça-feira (2) pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

ILHAS COOK:

Escritório em remota ilha do Pacífico permite que 'petroleiros fantasmas' da Rússia e Irã operem

Dezenas de petroleiros suspeitos de contrabandear petróleo bruto para a Rússia e o Irã utilizam um escritório localizado próximo a uma praia no Pacífico Sul para ocultar seus rastros, revelou uma análise da AFP de dados relacionados às sanções.

(EUA Rússia Irã diplomacia transporte Ilhas Cook, 930 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

