Papa pede fim dos 'ataques e hostilidades' no Líbano

O papa Leão XIV pediu nesta terça-feira (2) o fim "dos ataques e das hostilidades" no Líbano, alvo de vários bombardeios israelenses apesar da trégua com o movimento islamista libanês Hezbollah vigente há mais de um ano.

"Expresso meu desejo pela paz, com um apelo de coração: que cessem os ataques e as hostilidades", disse o pontífice no aeroporto de Beirute, sem mencionar explicitamente nenhuma das partes em conflito.