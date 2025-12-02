Papa Leão XIV planeja viagem à África e menciona desejo de visitar América Latina

Após concluir sua primeira viagem internacional como papa, Leão XIV declarou nesta terça-feira (2) que planeja uma possível visita ao continente africano em 2026 e que está refletindo sobre viajar à América Latina mais adiante. "Espero poder viajar à África, que pode ser meu próximo destino", declarou o pontífice americano durante uma coletiva de imprensa a bordo do avião papal, ao retornar de uma visita de seis dias à Turquia e ao Líbano.

"Pessoalmente, espero poder ir à Argélia para visitar os locais relacionados com a vida de Santo Agostinho", afirmou, referindo-se ao santo do século V que nasceu neste país do norte da África. Leão XIV também reiterou que gostaria "muito de visitar a América Latina: Argentina, Uruguai, que aguardam a visita do papa". "Acho que o Peru também me receberia com agrado", brincou ao citar o país onde passou mais de 20 anos como missionário e do qual também possui a nacionalidade. Quando questionado sobre a data desta viagem, respondeu que o projeto ainda estava em estudo, mencionando apenas "2026 ou 2027". O pontífice, eleito em maio, pertence à ordem agostiniana, fundada no século XIII e que conta com quase 3 mil membros em cerca de 50 países.