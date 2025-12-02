Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Número de mortos em incêndio em Hong Kong chega a 151

Número de mortos em incêndio em Hong Kong chega a 151

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mais de 40 pessoas seguem desaparecidas dias após enorme incêndio atingir um complexo de edifícios residenciais no território.Autoridades de Hong Kong anunciaram nesta segunda-feira (01/12) que subiu para 151 o número de mortos devido ao enorme incêndio que atingiu um complexo de edifícios residenciais no distrito de Tai Po na semana passada. Além disso, mais de 40 pessoas continuam desaparecidas e há dezenas de feridos, muitos em estado crítico, como consequência do incêndio. Catorze pessoas foram presas por suspeita de homicídio culposo, de acordo com informações oficiais. Não está clara a suposta conexão dos suspeitos, que têm entre 52 e 68 anos, com o caso. O governo mobilizou mais de 140 viaturas e 800 bombeiros e paramédicos para combater as chamas e socorrer vítimas. Drones também também foram utilizados nas tarefas de extinção do fogo, que afetou sete edifícios do Wang Fuk Court, um complexo residencial que possui 1.984 apartamentos e onde vivem cerca de 4 mil pessoas. O chefe do governo, John Lee, que visitou feridos hospitalizados e a família de um bombeiro que faleceu, relatou que oito abrigos temporários davam refúgio a cerca de 900 moradores afetados pelo incêndio. O complexo residencial estava imerso em um processo de renovação com custo de 330 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 42 milhões) que gerou descontentamento entre vários moradores no ano passado. Andames de bambu O incêndio começou na quarta-feira nos andaimes de bambu montados do lado de fora de vários andares e foi controlado na sexta-feira (28/11). A imprensa de Hong Kong também citou o diretor do serviço de bombeiros da cidade semiautônoma, Andy Yeung Yan-ki, que afirmou que foi encontrado poliestireno expandido dentro dos edifícios, um material usado para isolamento térmico. De acordo com ele, esse material fez com que o fogo se espalhasse mais rapidamente entre os prédios e incendiasse apartamentos através dos corredores. Incidentes como esse ressaltam preocupações recorrentes sobre a segurança envolvendo os andaimes de bambu, comuns em Hong Kong devido ao baixo custo. Nesta segunda-feira, autoridades também atribuíram a dispersão das chamas às redes de proteção usadas na reforma do condomínio. Parte delas não teria cumprido as especificações de resistência ao fogo. jps/ht/ra (EFE, AP, ots)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar