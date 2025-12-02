Número de mortos em incêndio em Hong Kong chega a 151

Mais de 40 pessoas seguem desaparecidas dias após enorme incêndio atingir um complexo de edifícios residenciais no território.Autoridades de Hong Kong anunciaram nesta segunda-feira (01/12) que subiu para 151 o número de mortos devido ao enorme incêndio que atingiu um complexo de edifícios residenciais no distrito de Tai Po na semana passada. Além disso, mais de 40 pessoas continuam desaparecidas e há dezenas de feridos, muitos em estado crítico, como consequência do incêndio. Catorze pessoas foram presas por suspeita de homicídio culposo, de acordo com informações oficiais. Não está clara a suposta conexão dos suspeitos, que têm entre 52 e 68 anos, com o caso. O governo mobilizou mais de 140 viaturas e 800 bombeiros e paramédicos para combater as chamas e socorrer vítimas. Drones também também foram utilizados nas tarefas de extinção do fogo, que afetou sete edifícios do Wang Fuk Court, um complexo residencial que possui 1.984 apartamentos e onde vivem cerca de 4 mil pessoas. O chefe do governo, John Lee, que visitou feridos hospitalizados e a família de um bombeiro que faleceu, relatou que oito abrigos temporários davam refúgio a cerca de 900 moradores afetados pelo incêndio. O complexo residencial estava imerso em um processo de renovação com custo de 330 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 42 milhões) que gerou descontentamento entre vários moradores no ano passado. Andames de bambu O incêndio começou na quarta-feira nos andaimes de bambu montados do lado de fora de vários andares e foi controlado na sexta-feira (28/11). A imprensa de Hong Kong também citou o diretor do serviço de bombeiros da cidade semiautônoma, Andy Yeung Yan-ki, que afirmou que foi encontrado poliestireno expandido dentro dos edifícios, um material usado para isolamento térmico. De acordo com ele, esse material fez com que o fogo se espalhasse mais rapidamente entre os prédios e incendiasse apartamentos através dos corredores. Incidentes como esse ressaltam preocupações recorrentes sobre a segurança envolvendo os andaimes de bambu, comuns em Hong Kong devido ao baixo custo. Nesta segunda-feira, autoridades também atribuíram a dispersão das chamas às redes de proteção usadas na reforma do condomínio. Parte delas não teria cumprido as especificações de resistência ao fogo. jps/ht/ra (EFE, AP, ots)