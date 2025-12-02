Mísseis e drones russos lançados contra a Ucrânia aumentaram em novembro (AFP)

A Rússia lançou mais mísseis e drones em seus ataques contra a Ucrânia em novembro do que no mês anterior, segundo uma análise de dados ucranianos realizada pela AFP.

As forças russas lançaram 5.660 mísseis e drones de longo alcance contra seu vizinho em novembro, um aumento de 2% em relação a outubro, de acordo com uma compilação dos números fornecidos diariamente pela Força Aérea ucraniana.