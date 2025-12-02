Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México vai reinaugurar Estádio Azteca em amistoso contra Portugal de CR7

Autor AFP
Tipo Notícia

A seleção mexicana vai reinaugurar em março o Estádio Banorte, mais conhecido como Azteca, com um amistoso contra a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo, em preparação para a Copa do Mundo de 2026. 

Na sequência, enfrentará a Bélgica nos Estados Unidos, anunciou a Federação Mexicana de Futebol nesta terça-feira (2). 

O histórico estádio na Cidade do México, palco dos triunfos de Pelé e Diego Maradona nas Copas do Mundo de 1970 e 1986, respectivamente, foi reformado para sediar jogos do Mundial que o México coorganizará no ano que vem com os Estados Unidos e o Canadá. 

O primeiro jogo após a conclusão das reformas, iniciadas em maio de 2024, será no dia 28 de março, contra a seleção portuguesa, atualmente sexta colocada no ranking da Fifa. 

"Esta partida marcará a reabertura do emblemático estádio mexicano, que em 2026 se tornará o primeiro estádio da história a sediar três Copas do Mundo", afirmou a Direção Esportiva da Seleção Mexicana em um comunicado à imprensa. 

O Estádio Azteca, que sediará cinco jogos da Copa do Mundo, incluindo a abertura no dia 11 de junho, está passando por reformas a pedido da Fifa.

A entidade que rege o futebol mundial solicitou assentos mais confortáveis, wi-fi para os espectadores e gramado híbrido (que combina grama natural e fibras sintéticas). A capacidade do estádio também será aumentada de 83.264 para 90.000 lugares.

Entre as mudanças, está também o nome, devido ao patrocínio, após o banco Banorte ter contribuído com o equivalente a aproximadamente US$ 114,7 milhões (cerca de R$ 612 milhões na cotação atual) para a reforma.

O novo nome, Estádio Banorte, que entrará em vigor em março do ano que vem, causou descontentamento entre parte da torcida mexicana. 

Após a partida contra Portugal, a seleção mexicana de Javier Aguirre viajará para os Estados Unidos para enfrentar a Bélgica, oitava colocada no ranking da Fifa, no Soldier Field, em Chicago, no dia 31 de março, uma terça-feira. 

Tanto a seleção portuguesa quanto a belga se classificaram para a Copa do Mundo em novembro passado.

As seleções mexicana e portuguesa já se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias para os europeus (uma na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha) e dois empates. 

Por outro lado, o retrospecto contra os 'Diabos Vermelhos' é favorável aos mexicanos, que venceram três partidas (duas em Copas do Mundo: México-1970 e México-1986) e perderam duas. Houve dois empates (um na Copa do Mundo da França, em 1998).

