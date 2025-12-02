México vai reinaugurar Estádio Azteca em amistoso contra Portugal de CR7

A seleção mexicana vai reinaugurar em março o Estádio Banorte, mais conhecido como Azteca, com um amistoso contra a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo, em preparação para a Copa do Mundo de 2026. Na sequência, enfrentará a Bélgica nos Estados Unidos, anunciou a Federação Mexicana de Futebol nesta terça-feira (2).

O histórico estádio na Cidade do México, palco dos triunfos de Pelé e Diego Maradona nas Copas do Mundo de 1970 e 1986, respectivamente, foi reformado para sediar jogos do Mundial que o México coorganizará no ano que vem com os Estados Unidos e o Canadá. O primeiro jogo após a conclusão das reformas, iniciadas em maio de 2024, será no dia 28 de março, contra a seleção portuguesa, atualmente sexta colocada no ranking da Fifa. "Esta partida marcará a reabertura do emblemático estádio mexicano, que em 2026 se tornará o primeiro estádio da história a sediar três Copas do Mundo", afirmou a Direção Esportiva da Seleção Mexicana em um comunicado à imprensa. O Estádio Azteca, que sediará cinco jogos da Copa do Mundo, incluindo a abertura no dia 11 de junho, está passando por reformas a pedido da Fifa.

A entidade que rege o futebol mundial solicitou assentos mais confortáveis, wi-fi para os espectadores e gramado híbrido (que combina grama natural e fibras sintéticas). A capacidade do estádio também será aumentada de 83.264 para 90.000 lugares. Entre as mudanças, está também o nome, devido ao patrocínio, após o banco Banorte ter contribuído com o equivalente a aproximadamente US$ 114,7 milhões (cerca de R$ 612 milhões na cotação atual) para a reforma. O novo nome, Estádio Banorte, que entrará em vigor em março do ano que vem, causou descontentamento entre parte da torcida mexicana.

Após a partida contra Portugal, a seleção mexicana de Javier Aguirre viajará para os Estados Unidos para enfrentar a Bélgica, oitava colocada no ranking da Fifa, no Soldier Field, em Chicago, no dia 31 de março, uma terça-feira. Tanto a seleção portuguesa quanto a belga se classificaram para a Copa do Mundo em novembro passado. As seleções mexicana e portuguesa já se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias para os europeus (uma na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha) e dois empates.