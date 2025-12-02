Leverkusen vence Dortmund (1-0) e vai às quartas de final da Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha com uma vitória por 1 a 0 sobre o Borussia Dortmund, fora de casa, na noite desta terça-feira (2), graças a um gol do jovem argelino Ibrahim Maza. Duas vezes campeão do torneio, em 1993 e 2024, o Leverkusen abriu o placar pouco depois da meia hora de jogo. O espanhol Alejandro Grimaldo encontrou na área Ibrahim Maza, que aproveitou uma falha defensiva de Waldemar Anton para superar o goleiro Gregor Kobel.

Os jogadores comandados pelo técnico Kasper Hjulmand acharam que a parte mais difícil havia sido feita quando Martin Terrier ampliou a vantagem aos 60 minutos de jogo, mas o gol foi anulado por impedimento de Maza no início da jogada. No final da partida, o time resistiu à forte pressão do Dortmund, empurrado pelos 81.365 torcedores presentes no Westfalenstadion, para segurar a vantagem mínima. Esta vitória vingou a derrota sofrida há três dias no campeonato alemão contra o mesmo Borussia Dortmund (2-1), na BayArena. No Estádio Olímpico de Berlim, onde a final será disputada no dia 23 de maio, o Hertha Berlim goleou o Kaiserslautern por 6 a 1.

O Kaiserslautern foi finalista em 2024 (perdendo para o Leverkusen). Kennet Eichhorn, com 16 anos e 128 dias, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história da Copa da Alemanha. Em outro jogo de destaque, o Leipzig venceu o Magdebourg por 3 a 1 e também se classificou.

O Bayern de Munique, recordista com 20 títulos, vai jogar fora de casa contra o Union Berlin nesta quarta-feira, enquanto o atual campeão Stuttgart vai visitar o Bochum. --- Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Alemanha (horário de Brasília): - Terça-feira

(+) Hertha Berlim (D2) - Kaiserslautern (D2) 6-1 Borussia Mönchengladbach (D1) - (+) St. Pauli (D1) 1-2 (+) RB Leipzig (D1) - Magdeburg (D2) 3-1