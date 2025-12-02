Juventus vence Udinese e é 1ª classificada para as quartas da Copa da Itália

Com um gol em cada tempo, a Juventus se classificou com tranquilidade para as quartas de final da Copa da Itália ao derrotar a Udinese por 2 a 0 nesta terça-feira (2), em Turim.

Contra o time que ocupa a 11ª posição na Serie A, a "Vecchia Signora" abriu o placar aos 23 minutos com um gol contra do jovem zagueiro da Udinese Matteo Palma, de 17 anos, e ampliou a vantagem com um pênalti convertido pelo meio-campista Manuel Locatelli (68').