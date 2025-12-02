Juventus vence Udinese e é 1ª classificada para as quartas da Copa da Itália
Com um gol em cada tempo, a Juventus se classificou com tranquilidade para as quartas de final da Copa da Itália ao derrotar a Udinese por 2 a 0 nesta terça-feira (2), em Turim.
Contra o time que ocupa a 11ª posição na Serie A, a "Vecchia Signora" abriu o placar aos 23 minutos com um gol contra do jovem zagueiro da Udinese Matteo Palma, de 17 anos, e ampliou a vantagem com um pênalti convertido pelo meio-campista Manuel Locatelli (68').
As oitavas de final continuam na quarta-feira com três jogos, incluindo Napoli x Cagliari e Inter de Milão x Venezia.
O Milan, atual líder do campeonato italiano, viaja a Roma na quinta-feira para enfrentar a Lazio.
--- Jogos das oitavas de final da Copa da Itália:
Terça-feira
(+) Juventus - Udinese 2 - 0
Quarta-feira
Atalanta - Genoa
Napoli - Cagliari
Inter de Milão - Venezia
Quinta-feira
Bologna - Parma
Lazio - Milan
Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
Roma - Torino
Terça-feira, 27 de janeiro de 2026
Fiorentina - Como
(+) classificados para a próxima fase.
