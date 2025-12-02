Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Isack Hadjar será companheiro de Verstappen na Red Bull em 2026

Autor AFP
Tipo Notícia

O piloto francês Isack Hadjar será o novo companheiro do holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, na próxima temporada na Red Bull, anunciou a escuderia austríaca nesta terça-feira (2).

Aos 21 anos, Hadjar irá substituir o japonês Yuki Tsunoda, que não correspondeu às expectativas este ano e passará a ser piloto reserva.

O jovem francês, que estreou nesta temporada pela equipe "irmã" da Red Bull, a Racing Bulls, terá a missão de tentar fazer sombra a Verstappen.

Apesar de novato e não contar com os melhores carros do grid, Hadjar teve resultados surpreendentes e mostrou regularidade ao longo da temporada, pontuando em dez das 23 corridas disputadas, incluindo um primeiro pódio (3º) no Grande Prêmio dos Países Baixos.

"Ele mostrou uma grande maturidade e que aprende rápido. E o mais importante, mostrou ser muito rápido, o requisito número um neste esporte", declarou o chefe da Red Bull, Laurent Mekies.

- Desafio de pilotar ao lado de Verstappen -

Nesta primeira temporada na elite, "sinto que sou muito melhor como piloto e como pessoa" e "estou pronto para ir à Red Bull", disse o piloto francês.

Faltando uma etapa para o fim do campeonato, no próximo fim de semana, em Abu Dhabi, Hadjar é o décimo na classificação com 51 pontos.

Em 2026, ele será o sétimo companheiro de equipe de Verstappen desde 2015, quando estreou na Red Bull.

O holandês devorou todos um a um, apesar de bons pilotos, como o australiano Daniel Ricciardo, o francês Pierre Gasly e o mexicano Sergio Pérez, que foi quem ficou mais tempo ao seu lado (2021-2024).

Perguntado no final de novembro sobre a possibilidade de ocupar este posto que para muitos é "amaldiçoado", Hadjar explicou à AFP que está ciente das dificuldades: "Saber que vai ser difícil já é um bom começo".

"Eu sempre fui mais forte que os meus companheiros. Pela primeira vez, vou estar ao lado do melhor do mundo e é uma grande oportunidade para aprender", acrescentou o chamado "Pequeno Prost".

- Vida nova em 2026 -

A partir de 2026, tudo começará do zero, já que a Fórmula 1 estreará um novo regulamento que vai modificar os carros.

"O 'timing' seria ideal, já que ainda não haveria o 'efeito Verstappen' sobre o carro", explicou Hadjar, filho de um físico apaixonado por automobilismo e de uma gerente de Recursos humanos, ambos de origem argelina.

Desde que estreou no kart até ser vice-campeão de Fórmula 2 no ano passado, atrás do brasileiro Gabriel Bortoleto, Hadjar admite que sua carreira foi impulsionada pela "frustração".

Mas também pela "cólera" por não dispor dos "mesmos meios que outros pilotos" e ter que "compensar" essa falta de suporte financeiro para engrenar na carreira.

