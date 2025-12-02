Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iraque inicia novo capítulo sem missão da ONU, diz enviado

Autor AFP
Tipo Notícia

O Iraque do pós-guerra conduzirá seu próprio futuro depois que as Nações Unidas encerrarem sua missão de assistência no fim deste ano, disse o enviado da organização ao país do Oriente Médio nesta terça-feira (2).

A Missão de Assistência das Nações Unidas para o Iraque (Unami, na sigla em inglês) encerrará suas operações após 22 anos ajudando o país na transição da instabilidade subsequente à invasão e ocupação liderada pelos Estados Unidos em 2003, bem como à queda da ditadura de Saddam Hussein.

A conclusão da Unami "representa o início de um novo capítulo baseado na liderança do Iraque sobre o seu próprio futuro", disse Mohamed al Hassan, chefe da missão, ao Conselho de Segurança da ONU durante uma reunião dedicada à situação no Iraque.

No ano passado, a missão foi prorrogada pela última vez, até 31 de dezembro de 2025.

O governo iraquiano afirmou que o encerramento da missão da ONU marca "a conclusão do processo de construção política iniciado em 2003 após a queda do regime ditatorial".

eua onu

