Iraque inicia novo capítulo sem missão da ONU, diz enviado

O Iraque do pós-guerra conduzirá seu próprio futuro depois que as Nações Unidas encerrarem sua missão de assistência no fim deste ano, disse o enviado da organização ao país do Oriente Médio nesta terça-feira (2).

A Missão de Assistência das Nações Unidas para o Iraque (Unami, na sigla em inglês) encerrará suas operações após 22 anos ajudando o país na transição da instabilidade subsequente à invasão e ocupação liderada pelos Estados Unidos em 2003, bem como à queda da ditadura de Saddam Hussein.