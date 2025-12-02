Inundações deixam mais de 1.200 mortos na Ásia

O balanço das inundações em vários pontos da Ásia superou nesta terça-feira (2) a marca de 1.200 mortos, enquanto governos e organizações de ajuda na Indonésia e Sri Lanka tentam prestar assistência a milhares de pessoas isoladas. Na semana passada, chuvas torrenciais atingiram o Sri Lanka, partes da ilha indonésia de Sumatra, no sul da Tailândia e no norte da Malásia.

Em Sumatra, o balanço de vítimas subiu nesta terça-feira para 631 mortos e 472 desaparecidos, anunciou a agência de gestão de desastres. "A água chegava até o meu pescoço", contou à AFP Misbahul Munir, 28 anos, morador de Aceh Norte, na ponta norte de Sumatra. "A água subiu quase dois metros. Todos os móveis estão danificados. Tenho apenas a roupa que estou vestindo", acrescentou, sem conter o choro. Para as pessoas refugiadas em abrigos, "as condições são preocupantes. Há mulheres grávidas e crianças pequenas", disse.

As águas baixaram, mas a devastação obrigou centenas de milhares de pessoas a buscar refúgio em abrigos, onde lutam para conseguir água e alimentos. Na região indonésia de Aceh, uma das mais afetadas, os moradores com dinheiro estão acumulando mantimentos. "O acesso por estrada foi cortado nas áreas mais inundadas", relatou à AFP Erna Mardhiah, 29 anos, que estava na fila de um posto de combustível em Banda Aceh.

"As pessoas temem ficar sem combustível", acrescentou a mulher, que aguardava há duas horas. O governo indonésio anunciou na segunda-feira o envio de 34.000 toneladas de arroz e 6,8 milhões de litros de óleo de cozinha para as províncias de Aceh, Sumatra do Norte e Sumatra Ocidental, as mais afetadas. - Risco de escassez -

As organizações de ajuda afirmaram que trabalham intensamente para transportar suprimentos às áreas afetadas, diante do temor de que os mercados locais fiquem sem produtos essenciais. "Comunidades em toda Aceh estão sob grave risco de escassez de alimentos e fome se as linhas de abastecimento não forem restabelecidas nos próximos sete dias", alertou o grupo de ajuda 'Islamic Relief'. Pelo menos 410 pessoas morreram e 336 estão desaparecidas no Sri Lanka, segundo um balanço atualizado pelas autoridades nesta terça-feira.