Hegseth diz que EUA está 'apenas começando' os ataques contra supostas lanchas do narcotráfico

Autor AFP
Tipo Notícia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta terça-feira (2) que seu país está "apenas começando" os ataques contra embarcações de supostos traficantes de drogas no Caribe e no Pacífico. 

Os ataques, iniciados em setembro, já deixaram mais de 80 mortos, e seus críticos afirmam que equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo que sejam direcionados a criminosos. 

"Estamos apenas começando a atacar barcos do narcotráfico e a enviar os narcoterroristas para o fundo do oceano porque eles têm envenenado o povo americano", disse Hegseth durante uma reunião de gabinete.

Tags

eua

