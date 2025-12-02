Hegseth diz que EUA está 'apenas começando' ataques contra supostas lanchas do narcotráfico

Os ataques, iniciados em setembro, já deixaram mais de 80 mortos, e seus críticos afirmam que equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo que tenham como alvo criminosos.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta terça-feira (2) que seu país está "apenas começando" os ataques contra embarcações de supostos narcotraficantes no Caribe e no Pacífico.

"Estamos apenas começamos a atacar barcos do narcotráfico e a enviar os narcoterroristas para o fundo do oceano porque eles vêm envenenando o povo americano", disse Hegseth durante uma reunião de gabinete.

"Tivemos uma pequena pausa porque é difícil encontrar barcos para atacar neste momento, o que é exatamente o objetivo, não? A dissuasão tem que ser importante", acrescentou.

Hegseth e o governo do presidente Donald Trump são alvo de críticas especialmente porque as forças americanas realizaram um segundo ataque contra uma suposta lancha usada pelo traficantes para eliminar sobreviventes.

Tanto a Casa Branca quanto o Pentágono asseguram que Hegseth não teve relação com essa decisão, que, segundo legisladores, poderia constituir um crime de guerra, e responsabilizam o almirante que supervisionou a operação.