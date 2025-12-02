Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hegseth diz que EUA está 'apenas começando' ataques contra supostas lanchas do narcotráfico

Autor AFP
Tipo Notícia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta terça-feira (2) que seu país está "apenas começando" os ataques contra embarcações de supostos narcotraficantes no Caribe e no Pacífico.

Os ataques, iniciados em setembro, já deixaram mais de 80 mortos, e seus críticos afirmam que equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo que tenham como alvo criminosos.

"Estamos apenas começamos a atacar barcos do narcotráfico e a enviar os narcoterroristas para o fundo do oceano porque eles vêm envenenando o povo americano", disse Hegseth durante uma reunião de gabinete.

"Tivemos uma pequena pausa porque é difícil encontrar barcos para atacar neste momento, o que é exatamente o objetivo, não? A dissuasão tem que ser importante", acrescentou.

Hegseth e o governo do presidente Donald Trump são alvo de críticas especialmente porque as forças americanas realizaram um segundo ataque contra uma suposta lancha usada pelo traficantes para eliminar sobreviventes.

Tanto a Casa Branca quanto o Pentágono asseguram que Hegseth não teve relação com essa decisão, que, segundo legisladores, poderia constituir um crime de guerra, e responsabilizam o almirante que supervisionou a operação.

