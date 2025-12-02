Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guia Michelin cria nova classificação dedicada ao mundo do vinho

Tipo Notícia

Depois das estrelas para os restaurantes e das chaves para os hotéis, o prestigioso guia francês Michelin expande-se com uma nova classificação para os vinhedos, anunciou nesta terça-feira (2) seu diretor, Gwendal Poullennec.

"Abrimos um novo capítulo para oferecer aos amantes da boa gastronomia um novo referencial para celebrar os talentos vitivinícolas", disse à imprensa.

Esta nova distinção terá três níveis: vinhedos de "grande qualidade", os considerados de "excelência" e os produtores "excepcionais".

Além disso, assim como acontece com os restaurantes e hotéis, haverá menção aos "recomendados".

Para estabelecer esta hierarquia, serão avaliados cinco critérios: a qualidade da agricultura — reflexo "do trabalho no vinhedo" —, o domínio técnico na adega, a identidade do vinho, seu equilíbrio e constância ao longo de várias safras.

Especialistas do renomado guia gastronômico visitarão os vinhedos para as avaliações, o que garantirá "independência", destacou Poullennec.

As primeiras serão nas regiões de Bordeaux e Borgonha, e serão divulgadas em 2026 durante dois eventos cujas datas ainda não foram reveladas.

Nos próximos anos, o guia planeja estender a seleção a outras regiões da França e do mundo.

Um ano após ter concedido as primeiras distinções para hotéis, o famoso guia vermelho continua a se diversificar. Mas, como lembrou Poullennec, a incursão ao mundo do vinho não é completamente nova.

Desde 1900, suas primeiras recomendações consideravam a qualidade do vinho servido. A partir de 2004, um pictograma destacou as melhores cartas, e em 2019 foi criado um prêmio aos sommeliers.

Em 2016, o grupo Michelin adquiriu o guia Parker, referência mundial na crítica de vinhos, o que conferiu "uma habilidade complementar" às equipes da casa, explicou Poullennec.

O guia continuará existindo com sua própria marca, confirmou em outubro o diretor-geral do grupo, Florent Menegaux.

