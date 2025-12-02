Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-presidente hondurenho Hernández sai da prisão nos EUA após indulto de Trump

Ex-presidente hondurenho Hernández sai da prisão nos EUA após indulto de Trump

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, condenado nos Estados Unidos a 45 anos de prisão por narcotráfico, foi libertado após receber o perdão do presidente Donald Trump, informou sua esposa nesta terça-feira (2).

Hernández foi libertado de um presídio na Virgínia Ocidental na segunda-feira e é "novamente um homem livre", anunciou sua esposa nas redes sociais. 

No site da agência responsável pelas penitenciárias federais consta a libertação de um homem que coincide com o nome e a idade do ex-presidente. 

Segundo a Justiça americana, Hernández (2014-2022) facilitou a entrada no país de centenas de toneladas de drogas e transformou Honduras em um "narcoestado". 

Trump considera que ele foi vítima de uma "armação" de seu antecessor, Joe Biden.

aha/sms/mel/mar/jc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar