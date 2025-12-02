Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa de Luigi Mangione pede anulação de provas em julgamento por assassinato de CEO

Autor AFP
Tipo Notícia

Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, compareceu nesta terça-feira (2), pelo segundo dia consecutivo, a um tribunal de Nova York, determinado a conseguir a anulação das provas contra ele.

Durante esta audiência preliminar, solicitada por seus advogados no processo iniciado pelo Estado de Nova York por assassinato, o jovem de 27 anos alegou que seus direitos não foram respeitados no momento de sua detenção.

Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare, foi morto em uma rua de Manhattan em 4 de dezembro de 2024, quando saía de seu hotel.

Mangione buscava vingar-se dos excessos do setor. Para alguns, ele se tornou o símbolo da indignação dos americanos contra o sistema de seguros de saúde no país.

O suspeito foi preso em 9 de dezembro de 2024 em um McDonald's na Pensilvânia após uma busca de vários dias.

Naquele momento, ele carregava em sua mochila uma pistola com silenciador e um caderno no qual havia anotado, entre outras coisas, suas queixas contra os seguros de saúde.

Segundo a polícia, os cartuchos recuperados no local do assassinato correspondem à arma que o acusado portava durante sua prisão.

Mas em sua solicitação, à qual a AFP teve acesso, seus advogados escreveram que, como os policiais "não obtiveram um mandado de busca antes de revistar a mochila", "todas as provas recuperadas da mochila do senhor Mangione devem ser descartadas".

Além disso, argumentam que suas primeiras declarações à polícia dentro do McDonald's não foram registradas corretamente porque os agentes deixaram de informá-lo sobre seus direitos, como o de permanecer em silêncio ou recorrer a um advogado, garantidos pela Constituição.

O tribunal de Manhattan que conduz o caso ouviu, entre outros, vários policiais que participaram de sua prisão.

Na segunda-feira, no início da audiência, vários apoiadores do acusado, oriundo de uma família abastada de Boston, reuniram-se em frente ao tribunal, muitos deles vestindo roupas verdes, a cor de Luigi Bros, o irmão de Mario no jogo de videogame homônimo, que se tornou um símbolo de apoio.

