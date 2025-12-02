Colômbia: partido exclui candidatura à presidência de pai de Miguel Uribe

O partido Centro Democrático, liderado pelo ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, anunciou na segunda-feira, 1º, que o ex-senador Miguel Uribe Londoño foi excluído da disputa interna para a pré-candidatura à presidência da Colômbia após supostamente declarar apoio a um candidato independente. Ele havia assumido a pré-candidatura no lugar do filho, Miguel Uribe Turbay, que morreu em agosto após ser baleado durante um comício político. Em nota, o Centro Democrático afirmou que o candidato independente Abelardo de la Espriella entrou em contato com Uribe Vélez para informar que Uribe Londoño havia ligado para "expressar sua renúncia" ao partido e declarar apoio à sua campanha. De la Espriella é um dos nomes da direita para as eleições presidenciais do ano que vem, assim como Uribe Londoño.

O partido informou ainda que o processo interno seguirá apenas com as senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia e Paola Holguín. Após o anúncio, Uribe Londoño negou ter renunciado ao Centro Democrático ou "ao processo interno de seleção do candidato". "É inaceitável que eu seja excluído de um processo do qual faço parte, com base em notícias da imprensa ou telefonemas", disse. "Peço ao Centro Democrático que retifique esta declaração." "Mantenho-me firme na minha aspiração. Não vou renunciar, nem serei forçado a renunciar", acrescentou. Questionado sobre a situação de Uribe Londoño no partido, um porta-voz do Centro Democrático disse que "a decisão é muito clara". "Apenas três pessoas permanecem no processo. Miguel não faz parte dele", afirmou a fonte, sob condição de anonimato.

Uribe Turbay foi baleado duas vezes na cabeça durante um comício em junho. Ele ficou internado por dois meses em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em agosto. Dias depois da morte do filho, Uribe Londoño anunciou que assumiria seu lugar como pré-candidato do Centro Democrático para as eleições presidenciais de 2026. Uma pesquisa da consultoria Invamer, divulgada no fim de semana, apontou Uribe Londoño como o nome mais forte do partido, com 4,2% dos votos. María Fernanda, Paloma e Paola registraram porcentuais próximos a 1%. Com 31,9%, o candidato da coligação Pacto Histórico, Iván Cepeda, que busca suceder o presidente Gustavo Petro, ficou em primeiro lugar na pesquisa, seguido por De la Espriella, com 18,2%.