City resiste e vence Fulham (5-4); Haaland chega aos 100 gols na Premier League

O Manchester City reduziu para dois pontos sua diferença em relação ao líder Arsenal nesta terça-feira (2), após uma vitória por 5 a 4 fora de casa contra o Fulham, pela 14ª rodada da Premier League, em que Erling Haaland alcançou a marca de 100 gols no campeonato inglês. Com apenas 111 jogos pelo City, o norueguês de 25 anos se tornou o jogador mais rápido a atingir a marca de 100 gols, quebrando o recorde anterior, que pertencia à lenda da Premier League, Alan Shearer. O ex-jogador do Newcastle e do Blackburn Rovers precisou de 124 partidas para alcançar o feito.

Haaland abriu o placar no Craven Cottage aos 17 minutos em um dia repleto de gols: Tijjani Reijnders (37') e Phil Foden (44' e 48') marcaram para o City, que também contou com um gol contra de Sander Berge (54'). Antes desse quinto gol, no fim do primeiro tempo, o Fulham descontou por meio de Emile Smith-Rowe (45+3'). Na segunda etapa, o time da casa reagiu e chegou a acreditar que poderia empatar, diminuindo com gols dos nigerianos Alex Iwobi (57') e Samuel Chukwueze (72' e 78'), mas não conseguiu ir além disso. Com 28 pontos, o City coloca pressão sobre o líder Arsenal (30), que recebe o Brentford na quarta-feira. "É um grande feito e estou muito orgulhoso. Claro que é algo grandioso, entrar para o clube dos 100 gols. É algo muito legal e estou feliz", disse Haaland.

"Eu sabia do recorde, era isso que eu tentava fazer. Tento ajudar o time marcando gols, esse é o meu trabalho", acrescentou o artilheiro norueguês. Também nesta terça-feira, o ex-jogador do Manchester City Jack Grealish marcou o gol da vitória do Everton sobre o Bournemouth (1-0), com uma assistência do argentino Carlos Alcaraz (ex-Flamengo). Em outro jogo do dia, o brasileiro Bruno Guimarães abriu o placar para o Newcastle no empate em 2 a 2 com o Tottenham.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: - Terça-feira:

Bournemouth - Everton 0 - 1 Fulham - Manchester City 4 - 5 Newcastle - Tottenham 2 - 2