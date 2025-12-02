Barça vence Atlético de Madrid (3-1) e se consolida na liderança do Espanhol

O Barcelona consolidou a sua liderança no Campeonato Espanhol ao derrotar o Atlético de Madrid por 3 a 1 no Camp Nou, nesta terça-feira (2), em jogo válido pela 19ª rodada, interrompendo assim a sequência de sete vitórias consecutivas dos 'rojiblancos'. Álex Baena abriu o placar para o 'Atleti' aos 19 minutos após driblar Joan García com uma jogada em que furou a linha de impedimento. O atacante brasileiro Raphinha empatou para o Barça aos 26 em jogada semelhante, com assistência de Pedri González. Ele finalizou sem chances para o goleiro Jan Oblak.

O atacante polonês Robert Lewandowski teve a chance de fazer 2 a 1, mas desperdiçou um pênalti (36'). Apesar disso, a virada do time catalão veio na segunda etapa. O meio-campista Dani Olmo marcou o seu (65') e Ferran Torres fechou o placar nos acréscimos (90'+6). Para esta partida, antecipada devido à disputa da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita (de 7 a 11 de janeiro), o Barça escalou seu trio de ataque formado por Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal. Com este triunfo, a equipe 'culé' tem agora 37 pontos, quatro a mais que seu perseguidor mais próximo, o Real Madrid, que vai enfrentar o Athletic Bilbao em San Mamés nesta quarta-feira.

Já o Atlético de Madrid permanece em quarto lugar, com 31 pontos. --- Jogos antecipados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília): - Terça-feira:

Barcelona - Atlético de Madrid 3 - 1 - Quarta-feira: (15h00) Athletic Bilbao - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG 1. Barcelona 37 15 12 1 2 42 17 25 2. Real Madrid 33 14 10 3 1 29 13 16