Austrália desmantela quadrilha que promovia abuso sexual infantil "satânico"

Polícia prende quatro suspeitos de envolvimento na distribuição de imagens de abuso sexual infantil com temas satânicos, inclusive bebês, para uma rede internacional.A polícia da Austrália anunciou nesta segunda-feira (01/12) a prisão e indiciamento de quatro homens suspeitos de envolvimento em uma quadrilha internacional que compartilhava imagens de abuso sexual infantil com símbolos ligados ao satanismo. Os quatro homens se comunicavam e compartilhavam material explícito de abuso infantil por meio de um portal de internet administrado internacionalmente, de acordo com Jayne Doherty, chefe da divisão de crimes sexuais da polícia de Nova Gales do Sul. Em 27 de novembro, os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos subúrbios de Sydney. A polícia apreendeu diversos dispositivos eletrônicos, descobrindo milhares de vídeos de abuso envolvendo crianças de todas as idades, desde bebês até crianças de 12 anos. "Não se trata de abuso infantil comum, é um abuso infantil abominável", afirmou Doherty, acrescentando que os fatos descobertos "foram particularmente devastadores, pois eles usam símbolos e rituais em torno das discussões que tinham sobre abusar de crianças. Tinham uma visão muito ritualística". "A polícia alegará no tribunal que este grupo internacional participava de conversas e compartilhava material que retratava abuso e tortura de crianças, envolvendo símbolos e rituais ligados ao satanismo e ao ocultismo", afirmou a investigadora. Polícia identifica vítimas Em um dos endereços, a polícia prendeu um homem de 26 anos suspeito de liderar o grupo. Os outros três homens, com idades de 39, 42 e 46 anos, foram acusados de posse de material de abuso infantil e outros crimes. Os quatro tiveram a fiança negada e serão levados a um tribunal em janeiro. A Polícia de Nova Gales do Sul analisa os arquivos para ajudar a identificar vítimas na Austrália e no exterior. rc/ra (AP, DW)