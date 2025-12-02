Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amazon apresenta novo chip de IA para competir com Nvidia

Autor AFP
A Amazon Web Services (AWS) lançou seu chip Trainium3, nesta terça-feira (2), em um significativo esforço para competir com a Nvidia no lucrativo mercado de potência computacional para inteligência artificial (IA).

O movimento intensifica a concorrência no mercado de chips de IA, hoje dominado pela Nvidia com uma participação estimada de entre 80% e 90% para produtos usados no treinamento de modelos de linguagem que impulsionam aplicativos como o ChatGPT.

Na semana passada, o Google causou alvoroço na indústria quando foi informado que a Meta, empresa-mãe do Facebook, utilizaria seus chips de IA em seus centros de dados, um desafio à Nvidia, atualmente a empresa mais valiosa do mundo na bolsa e um termômetro da febre de investimentos em IA.

O mais recente modelo de IA do Google, lançado no mês passado, foi treinado utilizando os próprios chips internos da empresa, não os da Nvidia.

A AWS, que disponibilizará a tecnologia para seus clientes de computação em nuvem, afirmou que seu novo chip tem um custo mais baixo do que os de seus concorrentes e oferece mais de quatro vezes o desempenho computacional de seu antecessor, enquanto consome 40% menos energia.

O consumo de energia é uma das principais preocupações da revolução da IA. Grandes empresas de tecnologia estão reduzindo ou pausando seus compromissos de emissões líquidas zero ao tentarem acompanhar a tecnologia e se manterem competitivos.

A AWS argumenta que seu chip pode reduzir o custo de treinar e operar modelos de IA em até 50% em comparação com sistemas que utilizam unidades de processamento gráfico equivalentes, ou GPUs, principalmente da Nvidia.

A subsidiária da Amazon também anunciou que já está desenvolvendo o Trainium4, que pretende oferecer pelo menos três vezes o desempenho do Trainium3.

O desenvolvimento próprio de chips por parte da Amazon reflete uma tendência mais ampla entre os provedores de serviços em nuvem.

Da mesma forma, na semana passada, a Nvidia afirmou no X que está "encantada" com a competição e garantiu que "está uma geração à frente da indústria".

