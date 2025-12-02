Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha encerrará preparação para Copa de 2026 em amistoso contra EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

A tetracampeã Alemanha vai enfrentar os Estados Unidos no dia 6 de junho em seu último jogo de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O amistoso será disputado no Soldier Field (capacidade para 61.500 espectadores), em Chicago.

Um dia depois de enfrentar os EUA, a seleção alemã vai se instalar em sua base para a disputa do Mundial (11 de junho - 19 de julho).

Antes de viajar à América do Norte, os jogadores do técnico Julian Nagelsmann enfrentarão a Finlândia no dia 31 de maio, em Mainz.

Na data Fifa de março, a Alemanha fará dois amistosos, um contra contra a Costa do Marfim, em Stuttgart (30 de março), e outro contra um adversário que será definido após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que será realizado na sexta-feira, em Washington.

tba/iga/dam/cb/aam

