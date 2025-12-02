Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agência médica dos EUA reduzirá testes científicos em macacos

Autor AFP
Tipo Notícia

Os Estados Unidos limitarão os testes de segurança de medicamentos em macacos, informou a agência federal de regulamentação nesta terça-feira (2), enquanto o governo do presidente Donald Trump avança com seu compromisso de reduzir o uso de animais em pesquisas científicas.

Segundo um esboço de diretrizes da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, sigla em inglês), modelos computacionais, cultivo de mini-órgãos em laboratório e estudos em humanos substituirão os testes de toxicidade por doses repetidas durante seis meses em macacos para anticorpos monoclonais — proteínas desenvolvidas em laboratório e usadas para tratar câncer, condições autoimunes e outras doenças.

"Estamos cumprindo nosso compromisso de eliminar os requisitos de testes em animais na avaliação de medicamentos e nossa promessa de acelerar curas e tratamentos significativos para os americanos", disse o comissário da FDA, Marty Makary, em comunicado.

Segundo a agência, programas não clínicos típicos envolvendo anticorpos monoclonais podem envolver mais de 100 macacos do gênero Macaca. Atualmente, nenhum grande símio é usado em pesquisas invasivas nos Estados Unidos.

A medida foi bem recebida por grupos defensores dos animais.

Zaher Nahle, ex-pesquisador que trabalhava com animais e agora assessor científico sênior do Center for a Humane Economy, disse à AFP que a decisão é um "passo importante".

"Esses primatas não são confiáveis para prever toxicidade, portanto é possível obter resultados iguais ou melhores em termos de precisão utilizando outras abordagens", acrescentou.

Ele observou que estudos mostram que mais de 90% dos medicamentos considerados seguros e eficazes em animais não conseguem obter aprovação para uso humano.

O anúncio da FDA segue-se a um relatório publicado no mês passado na revista Science, que indicava que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) fecharão seus laboratórios de primatas.

A medida também ocorre em meio a esforços mais amplos das agências federais para deslocar a pesquisa com animais para tecnologias mais modernas.

