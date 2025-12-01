Wall Street fecha em baixa após dados econômicos desanimadores

A Bolsa de Valores de Nova York caiu nesta segunda-feira (1º), afetada por uma atividade manufatureira que continua retraindo nos Estados Unidos, em um contexto de fraqueza em vários setores-chave. O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,90%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,38% e o ampliado S&P 500 caiu 0,53%.

"O mercado teve que digerir uma surpresa ruim", após "um relatório sobre a atividade industrial mais fraco que o previsto", explicou à AFP Christopher Low, da FHN Financial. O índice de atividade manufatureira publicado nesta segunda-feira, que leva em conta as respostas de um painel de empresas, ficou em 48,2%, o que marca o nono mês consecutivo de contração da atividade -- 50 é o limite entre retração e expansão. É menos do que previam os analistas, segundo o MarketWatch. "Os fabricantes afirmam que as tarifas [do governo americano] representam um freio para o setor", destacou Bill Adams, do Comerica Bank.

"O setor manufatureiro deveria estar em uma posição mais sólida à medida que [...] a demanda global se recupere, em um contexto de leve queda dos juros [nos Estados Unidos] e de um dólar mais fraco", avaliou Oren Klachkin, da Nationwide. Quanto a outros indicadores, os investidores aguardam na quarta-feira o relatório mensal sobre a criação de empregos no setor privado em novembro. E na sexta-feira, acompanharão o índice de preços ao consumidor PCE para o mês de setembro, divulgado com atraso devido ao fechamento orçamentário ("shutdown") de 43 dias nos Estados Unidos.