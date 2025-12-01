Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em baixa após dados econômicos desanimadores

Wall Street fecha em baixa após dados econômicos desanimadores

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Bolsa de Valores de Nova York caiu nesta segunda-feira (1º), afetada por uma atividade manufatureira que continua retraindo nos Estados Unidos, em um contexto de fraqueza em vários setores-chave.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,90%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,38% e o ampliado S&P 500 caiu 0,53%.

"O mercado teve que digerir uma surpresa ruim", após "um relatório sobre a atividade industrial mais fraco que o previsto", explicou à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

O índice de atividade manufatureira publicado nesta segunda-feira, que leva em conta as respostas de um painel de empresas, ficou em 48,2%, o que marca o nono mês consecutivo de contração da atividade -- 50 é o limite entre retração e expansão.

É menos do que previam os analistas, segundo o MarketWatch.

"Os fabricantes afirmam que as tarifas [do governo americano] representam um freio para o setor", destacou Bill Adams, do Comerica Bank.

"O setor manufatureiro deveria estar em uma posição mais sólida à medida que [...] a demanda global se recupere, em um contexto de leve queda dos juros [nos Estados Unidos] e de um dólar mais fraco", avaliou Oren Klachkin, da Nationwide.

Quanto a outros indicadores, os investidores aguardam na quarta-feira o relatório mensal sobre a criação de empregos no setor privado em novembro.

E na sexta-feira, acompanharão o índice de preços ao consumidor PCE para o mês de setembro, divulgado com atraso devido ao fechamento orçamentário ("shutdown") de 43 dias nos Estados Unidos.

Na bolsa, os papéis associados ao setor de criptomoedas sofreram com a queda do bitcoin, como as plataformas de negociação Coinbase (-4,76%) e Robinhood (-4,09%), ou a empresa de mineração digital Riot Platforms (-4,03%).

A sessão também foi marcada pela queda das ações de Meta (-1,08%), Alphabet (-1,65%) e Broadcom (-4,19%).

ni/nth/mvl/mr/cr/nn/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar