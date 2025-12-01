Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump vai reunir Conselho de Segurança Nacional para discutir sobre Venezuela

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reunirá nesta segunda-feira (1º) o Conselho de Segurança Nacional para discutir sobre a Venezuela, informou a Casa Branca, em meio a uma crise entre Washington e Caracas.

"O presidente vai se reunir com sua equipe de segurança nacional para discutir este e outros assuntos", informou em entrevista coletiva a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Os Estados Unidos realizam desde setembro ataques mortais contra embarcações que, segundo o país, transportam drogas no Caribe, e acusam Nicolás Maduro de liderar um cartel do narcotráfico, o que Caracas nega.

A Venezuela argumenta que o objetivo de Washington é derrubar o presidente Maduro e assumir o controle do petróleo do país.

