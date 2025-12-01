Trump adverte Israel para que não 'interfira' na Síria

"É fundamental que Israel mantenha um diálogo firme e franco com a Síria, e que nada aconteça para interferir na evolução da Síria para um Estado próspero", disse Trump em sua rede social Truth Social.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou nesta segunda-feira (1°) Israel contra qualquer interferência na Síria que coloque em risco a transição desse país para um "Estado próspero", dias após uma incursão das forças israelenses no sul do território sírio.

Trump disse que estava "muito satisfeito" com o desempenho da Síria sob a liderança do presidente Ahmed al Sharaa, que liderou uma coalizão rebelde de islamistas que derrubou Bashar al Assad em dezembro passado após décadas no poder.

Em novembro, Sharaa tornou-se o primeiro líder sírio a visitar a Casa Branca desde a independência do país em 1946.

Trump tem promovido um acordo de segurança entre Israel e Síria desde que a coalizão islamista de Sharaa derrubou Bashar al Assad. Mas as tensões aumentaram devido a centenas de ataques israelenses em território sírio.

Na incursão de sexta-feira, a mais mortal até agora, as forças israelenses mataram 13 pessoas no sul da Síria em uma operação, que segundo disseram, visava um grupo islamista.