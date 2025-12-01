Tribunal de apelações inflige nova derrota a Trump por tentativa de nomear procuradora

Um painel de três juízes decidiu por unanimidade que Alina Habba, de 41 anos, vinha atuando ilegalmente como procuradora dos Estados Unidos para o Distrito de Nova Jersey.

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos encerrou nesta segunda-feira (1º) a tentativa do presidente Donald Trump de evitar o processo habitual de confirmação pelo Senado e nomear sua ex-advogada pessoal para um cargo de procuradora federal.

Foi a segunda vez em uma semana que um tribunal federal determinou que um procurador nomeado por Trump foi indicado de forma ilegal.

A decisão da semana passada levou à anulação de processos criminais apresentados contra dois adversários políticos de Trump: o ex-diretor do FBI James Comey e a procuradora-geral de Nova York Letitia James.

Nesse caso, o juiz distrital Cameron Currie desqualificou Lindsey Halligan, nomeada por Trump, como procuradora para o Distrito Leste da Virgínia e anulou as acusações contra Comey e James.

Os procuradores federais estão sujeitos à confirmação do Senado.