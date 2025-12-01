Sunderland tenta frear reação do Liverpool em rodada de transição para os grandes no Inglês

O surpreendente Sunderland, atualmente em sexto lugar na tabela, testará a resiliência do Liverpool na 14ª rodada da Premier League, que será disputada de terça a quinta-feira e deverá ser um período de transição para os times da parte de cima da tabela. O atual campeão derrotou o West Ham por 2 a 0 no domingo, com Alexander Isak marcando seu primeiro gol na Premier League pelos 'Reds', encerrando uma sequência de três derrotas consecutivas em todas as competições que havia disparado o alarme em Anfield.

Graças a essa vitória, o Liverpool soma 21 pontos (sete vitórias e seis derrotas) e agora ocupa a oitava posição, a três pontos das vagas para a Liga dos Campeões e nove pontos atrás do líder Arsenal. Campeão incontestável da Inglaterra na última temporada e o time que mais investiu em contratações durante a janela de transferências de verão, o Liverpool mostrou até agora seu pior lado, sofrendo nove derrotas em seus últimos treze jogos (em todas as competições). A vitória em Londres ajudou o Liverpool a estancar a sangria e recuperar o fôlego, mas precisa confirmar sua recuperação nas próximas semanas, começando na quarta-feira contra o Sunderland. Os 'Black Cats' têm sido a grande revelação deste início de temporada e estão um ponto à frente dos 'Reds'. Eles já demonstraram o perigo que representam neste campeonato, conquistando os três pontos fora de casa contra o Chelsea em Stamford Bridge no final de outubro e empatando em 2 a 2 com o líder Arsenal há três semanas.

No último fim de semana, a equipe do nordeste da Inglaterra se recuperou de uma desvantagem de dois gols contra o Bournemouth para vencer por 3 a 2. Nesta rodada de meio de semana, os principais times enfrentam adversários teoricamente acessíveis, e qualquer resultado que não seja uma vitória seria considerado uma surpresa. O Manchester City (2º colocado, a cinco pontos do líder) pode pressionar o Arsenal se vencer o Fulham fora de casa, um dia antes de os 'Gunners' receberem o Brentford, enquanto o Chelsea (3º colocado) viaja para Leeds para enfrentar um time que está na zona de rebaixamento.

Aston Villa e Brighton (4º e 5º colocados respectivamente) se enfrentarão na cidade litorânea lutando se manterem na zona de classificação para a Liga dos Campeões, enquanto Newcastle e Tottenham, duas equipes que disputam a principal competição de clubes europeia nesta temporada, precisam dos três pontos para não ficarem fora da zona de classificação para as competições europeias. --- Programação da 14ª rodada da Premier League e classificação: - Terça-feira:

