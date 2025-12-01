Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sunderland tenta frear reação do Liverpool em rodada de transição para os grandes no Inglês

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O surpreendente Sunderland, atualmente em sexto lugar na tabela, testará a resiliência do Liverpool na 14ª rodada da Premier League, que será disputada de terça a quinta-feira e deverá ser um período de transição para os times da parte de cima da tabela. 

O atual campeão derrotou o West Ham por 2 a 0 no domingo, com Alexander Isak marcando seu primeiro gol na Premier League pelos 'Reds', encerrando uma sequência de três derrotas consecutivas em todas as competições que havia disparado o alarme em Anfield. 

Graças a essa vitória, o Liverpool soma 21 pontos (sete vitórias e seis derrotas) e agora ocupa a oitava posição, a três pontos das vagas para a Liga dos Campeões e nove pontos atrás do líder Arsenal. 

Campeão incontestável da Inglaterra na última temporada e o time que mais investiu em contratações durante a janela de transferências de verão, o Liverpool mostrou até agora seu pior lado, sofrendo nove derrotas em seus últimos treze jogos (em todas as competições). 

A vitória em Londres ajudou o Liverpool a estancar a sangria e recuperar o fôlego, mas precisa confirmar sua recuperação nas próximas semanas, começando na quarta-feira contra o Sunderland.

Os 'Black Cats' têm sido a grande revelação deste início de temporada e estão um ponto à frente dos 'Reds'. Eles já demonstraram o perigo que representam neste campeonato, conquistando os três pontos fora de casa contra o Chelsea em Stamford Bridge no final de outubro e empatando em 2 a 2 com o líder Arsenal há três semanas. 

No último fim de semana, a equipe do nordeste da Inglaterra se recuperou de uma desvantagem de dois gols contra o Bournemouth para vencer por 3 a 2.

Nesta rodada de meio de semana, os principais times enfrentam adversários teoricamente acessíveis, e qualquer resultado que não seja uma vitória seria considerado uma surpresa. 

O Manchester City (2º colocado, a cinco pontos do líder) pode pressionar o Arsenal se vencer o Fulham fora de casa, um dia antes de os 'Gunners' receberem o Brentford, enquanto o Chelsea (3º colocado) viaja para Leeds para enfrentar um time que está na zona de rebaixamento. 

Aston Villa e Brighton (4º e 5º colocados respectivamente) se enfrentarão na cidade litorânea lutando se manterem na zona de classificação para a Liga dos Campeões, enquanto Newcastle e Tottenham, duas equipes que disputam a principal competição de clubes europeia nesta temporada, precisam dos três pontos para não ficarem fora da zona de classificação para as competições europeias.

--- Programação da 14ª rodada da Premier League e classificação:

- Terça-feira:

(16h30) AFC Bournemouth - Everton

Fulham - Manchester City

(17h15) Newcastle - Tottenham

- Quarta-feira:

(16h30) Arsenal - Brentford

Brighton - Aston Villa

Wolverhampton - Nottingham

Burnley - Crystal Palace

(17h15) Leeds - Chelsea

Liverpool - Sunderland

- Quinta-feira:

(17h00) Manchester United - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 30 13 9 3 1 25 7 18

2. Manchester City 25 13 8 1 4 27 12 15

3. Chelsea 24 13 7 3 3 24 12 12

4. Aston Villa 24 13 7 3 3 16 11 5

5. Brighton 22 13 6 4 3 21 16 5

6. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4

7. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1

8. Liverpool 21 13 7 0 6 20 20 0

9. Crystal Palace 20 13 5 5 3 17 11 6

10. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1

11. AFC Bournemouth 19 13 5 4 4 21 23 -2

12. Tottenham 18 13 5 3 5 21 16 5

13. Newcastle 18 13 5 3 5 17 16 1

14. Everton 18 13 5 3 5 14 17 -3

15. Fulham 17 13 5 2 6 15 17 -2

16. Nottingham 12 13 3 3 7 13 22 -9

17. West Ham 11 13 3 2 8 15 27 -12

18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12

19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12

20. Wolverhampton 2 13 0 2 11 7 28 -21

