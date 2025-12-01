Sri Lanka sofre maior desastre natural desde tsunami de 2004

Ciclone deixou rastro de destruição na ilha, com pelo menos 334 mortos e 1,3 milhão de afetados. Presidente pede ajuda internacional para reconstrução.O número de mortos em enchentes e deslizamentos desencadeados pelo ciclone Ditwah subiu drasticamente para 334 neste domingo (30/11), informou a agência de desastres do Sri Lanka. Outras 400 pessoas estão desaparecidas, enquanto a magnitude dos danos começa a vir à tona. Estima-se que o total de afetados na ilha chegue a 1,3 milhão, enquanto ao menos 148 mil deslocados se encontram em abrigos temporários. Trata-se do maior desastre natural a atingir a ilha em duas décadas, desde o tsunami que matou pelo menos 31 mil pessoas em 2004 e deixou um milhão de desabrigados. Também neste fim de semana, mais de 500 pessoas morreram depois que fortes chuvas atingiram Indonésia, Malásia e Tailândia, no Sudeste Asiático. Autoridades do Sri Lanka disseram que equipes de resgate ainda trabalham para liberar estradas bloqueadas por árvores caídas e deslizamentos de terra. O presidente Anura Kumara Dissanayake declarou estado de emergência e pediu apoio internacional para a reconstrução do país. A chuva havia diminuído em todo a ilha neste domingo, mas áreas baixas da capital continuavam alagadas. A expectativa é que as inundações baixassem em pelo menos um dia, uma vez que a previsão era de tempo seco. O ciclone Ditwah seguiu para o norte, em direção à Índia, no sábado. Rastro de destruição Selvi, moradora do subúrbio de Wennawatte, na capital Colombo, deixou sua casa alagada levando quatro sacolas com roupas e objetos de valor. "Minha casa está completamente inundada. Não sei para onde ir, mas espero que haja algum abrigo seguro aonde levar minha família", disse. Outra moradora de Wellawaya, na região central do Sri Lanka, disse a repórteres após chegar a um abrigo: "Vi árvores caindo e se movendo junto com as pedras. Temos medo de voltar para casa." A queda no nível da água na cidade de Manampitiya, a 250 quilômetros de Colombo, também revelou um enorme rastro de destruição. "Manampitiya é uma cidade propensa a enchentes, mas nunca vi um volume de água assim", disse S. Sivanandan, um morador local de 72 anos. Ajuda internacional Um helicóptero que transportava alimentos para parte dos afetados caiu em um rio durante as operações de socorro. Os cinco tripulantes foram levados a um hospital próximo. Outra aeronave enviada pela Índia resgatou 24 pessoas na cidade de Kotmale, a cerca de 90 quilômetros da capital, informaram autoridades. O Paquistão também enviou equipes de resgate, segundo a Força Aérea do Sri Lanka, enquanto o Japão mandará uma equipe para avaliar as necessidades imediatas. A Organização Nacional de Pesquisa de Construções, que monitora a estabilidade das encostas, alertou para alto risco de novos deslizamentos, já que os morros continuam saturados de água. Já o Serviço Nacional de Transfusão de Sangue informou que os estoques estavam baixos. A pior enchente desde o início do século no país ocorreu em junho de 2003, quando 254 pessoas morreram. ht (AFP)