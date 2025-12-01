PSG vai enfrentar time da 5ª divisão nos 32-avos de final da Copa da França

O atual campeão Paris Saint-Germain vai enfrentar o Vendée Fontenay (do National 3, quinta divisão) fora de casa, enquanto o Olympique de Marselha visitará o Bourg-en-Bresse (da terceira divisão) pela fase de 32-avos de final da Copa da França, que será disputada de 19 a 21 de dezembro, segundo o sorteio realizado nesta segunda-feira (1º).

Nenhum outro duelo de destaque foi definido após o sorteio, com exceção daquele entre Auxerre e Monaco, dois clubes da primeira divisão.