Presidente de Israel diz que vai considerar 'bem do Estado' para conceder indulto a Netanyahu

O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou nesta segunda-feira (1º) que apenas levará em consideração "o bem do Estado e da sociedade" para decidir se concede ou não um indulto ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que enfrenta vários processos por corrupção. O premiê anunciou no domingo que apresentou um pedido de indulto ao presidente, argumentando que os prolongados processos judiciais estão dividindo o país. Netanyahu nega todas as acusações contra ele.

Segundo Herzog, este assunto "será tratado da maneira mais apropriada e rigorosa. Só considerarei o bem do Estado e da sociedade israelense, e diante de meus olhos estarão apenas o Estado de Israel e seus interesse", disse em um comunicado de sua assessoria. O primeiro-ministro do país está envolvido em pelo menos três processos judiciais, nos quais ainda não foi proferida nenhuma sentença. Netanyahu e sua esposa, Sara, são acusados de terem aceitado produtos de luxo no valor de mais de 260.000 dólares (R$ 1,4 milhão, na cotação atual) como charutos, joias e champanhe, de bilionários em troca de favores políticos. Em outros dois casos, ele é acusado de tentar negociar uma cobertura mais favorável em dois meios de comunicação israelenses.