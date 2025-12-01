Preço do petróleo sobe em meio a incertezas geopolíticas

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (1º) em um mercado atento ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro ganhou 1,27%, chegando a 63,17 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, avançou 1,32%, para 59,32 dólares por barril. Após uma semana calma marcada pelo feriado do Dia de Ação de Graças, "o mercado aguarda a próxima grande notícia à qual poderia reagir", afirmou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group. Os investidores "estão um pouco preocupados com a possibilidade de que os Estados Unidos lancem um ataque contra a Venezuela", indica o analista. O presidente americano, Donald Trump, acusa Caracas de estar por trás do tráfico de entorpecentes que inundam os Estados Unidos, mas a Venezuela nega e afirma que o verdadeiro objetivo de Washington seria uma mudança de regime e o controle das importantes reservas petrolíferas do país.