Polícia espanhola desarticula grupo neonazista ligado à organização americana 'The Base'

A polícia espanhola anunciou nesta segunda-feira (1º) que desmantelou uma célula do "The Base", um grupo neonazista e supremacista branco considerado como organização terrorista por União Europeia, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Este movimento fundado nos Estados Unidos opera através de uma rede internacional descentralizada e clandestina de pequenas células que têm como objetivo realizar ataques e se preparar para uma "guerra racial", informou a polícia em um comunicado.

A investigação lançada este ano permitiu descobrir uma célula na Espanha, cujos membros estavam "altamente radicalizados" e haviam realizado treinamentos "utilizando técnicas e material paramilitar", informou a mesma fonte. Nos últimos meses, os suspeitos haviam incentivado "a realização de ações violentas, chegando até a manifestar abertamente que estavam dispostos a realizar ataques seletivos pela causa". O chefe da célula estava "em contato direto" com o fundador do grupo americano, que recentemente chamou para "a execução de ataques seletivos com o objetivo de colapsar as instituições democráticas ocidentais". Os agentes prenderam três pessoas na semana passada, entre elas o chefe desta célula espanhola, para quem foi decretada posteriormente a prisão preventiva.