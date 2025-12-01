Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa insta líderes religiosos do Líbano a combaterem a intolerância e a violência

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O papa Leão XIV convocou, nesta segunda-feira (1º), os líderes religiosos libaneses a combaterem a intolerância e a violência, durante uma reunião de diálogo inter-religioso em Beirute, no segundo dia de sua visita ao Líbano. 

"Vocês são chamados a ser artífices da paz, a enfrentar a intolerância, a superar a violência e a acabar com a exclusão", declarou o pontífice aos representantes de 16 comunidades religiosas libanesas, cristãs e muçulmanas.

