Nicola Pietrangeli, lenda do tênis italiano, morre aos 92 anos

Nicola Pietrangeli, bicampeão de Roland Garros e o primeiro italiano a vencer um torneio do Grand Slam, morreu aos 92 anos, anunciou nesta segunda-feira (1º) a Federação Italiana de Tênis (FITP). "O tênis italiano está de luto por um ícone. O único italiano a integrar o Hall da Fama Internacional do Tênis, Nicola Pietrangeli, faleceu aos 92 anos", escreveu a FITP em sua conta no X.

Nascido na Tunísia em 1933, filho de pai italiano e mãe russa, Pietrangeli foi considerado, até o surgimento de Jannik Sinner, o maior tenista italiano da história. Em sua carreira, que se desenvolveu principalmente antes da Era Open, Pietrangeli conquistou 48 títulos de simples, incluindo dois títulos de Roland Garros (1959 e 1960), segundo o jornal La Gazzetta dello Sport. No saibro parisiense, ele perdeu outras duas finais, para o espanhol Manuel Santana, em 1961 e 1964. Em sua superfície favorita, ele também conquistou três títulos do Aberto da Itália em Monte Carlo (1961, 1967 e 1968) e dois em Roma (1957 e 1961).

Pietrangeli também chegou às semifinais de Wimbledon em 1960, perdendo para o australiano Rod Laver. Sua carreira também foi marcada pela Copa Davis, competição na qual disputou o recorde de 164 partidas, entre simples e duplas, com 120 vitórias. No entanto, ele nunca conseguiu vencer o torneio, perdendo as finais em 1960 e 1961, ambas para a Austrália.