Marinha peruana realiza buscas por desaparecidos após deslizamento que deixou 12 mortos

Brigadas da Marinha estão à procura de pelo menos 30 desaparecidos, após um deslizamento de terra que afundou duas embarcações nesta segunda-feira (1º), que estavam ancoradas, e matou 12 ocupantes, entre eles quatro crianças, na região central do Peru. O deslizamento ocorreu de madrugada no remoto porto fluvial de Iparia, na região de Ucayali.

"São 12 falecidos. Inicialmente tínhamos 20 pessoas feridas, que já receberam alta", disse à AFP o diretor regional de Saúde, Patrich Pantoja, por telefone. O deslizamento atingiu as duas embarcações que estavam ancoradas, uma das quais havia partido horas antes do porto de Pucallpa, capital de Ucayali, com cerca de 65 ocupantes com destino a comunidades indígenas afastadas. O outro barco estava desocupado. "Temos aproximadamente entre 30 e 36 desaparecidos", acrescentou Pantoja. A maioria das vítimas é indígena. Imagens transmitidas pelo canal UTV Noticias de Ucayali no Facebook mostraram várias pessoas correndo desesperadas pela margem arenosa enquanto, ao fundo, era possível ver malas e mercadorias flutuando.

"Caiu um barranco muito grande e a embarcação afundou muito rápido. As pessoas saíram pelas janelas para se salvar", disse Victorino, um dos sobreviventes, ao site Comunidad Nativa Puerto Belen em Iparia. A autoridade regional de saúde detalhou que há quatro crianças entre os falecidos. - Busca difícil -

A Marinha está à frente dos trabalhos de busca com um barco e o apoio aéreo da polícia. O Ucayali é um rio caudaloso com a presença de troncos e redemoinhos, o que dificulta os trabalhos, afirmou Jonathan Novoa, em contato telefônico com a AFP de Pucallpa, que fica a cerca de 14 horas de barco do local da tragédia. "Estamos em época de cheia [...] e na hora do acidente havia neblina e as tarefas são complicadas", afirmou o capitão.

As forças de resgate seguiam atrás do paradeiro dos desaparecidos na tarde desta segunda. Contudo, o oficial acrescentou que os trabalhos poderiam ser suspensos com o avançar da noite por "problemas de visibilidade", até a manhã de terça-feira. As autoridades investigam se o bote chegou a Iparia com excesso de passageiros.