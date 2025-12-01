Líder do FDA liga vacinas contra covid-19 a mortes de crianças e propõe mudanças

Um dos líderes do setor de regulamentação de vacinas do Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, Dr. Vinay Prasad, propôs deixar mais rigoroso o processo de avaliação dos imunizantes. Os comentários foram feitos após Prasad ligar a morte de 10 crianças a doses da vacina contra o coronavírus em um e-mail obtido pela imprensa internacional.

A tese não foi divulgada publicamente em nenhuma revista científica com revisão por pares, assim como detalhes sobre as mortes ou sobre as vacinas envolvidas também não foram informados por Prasad.