Leoa mata jovem em zoológico na Paraíba

Um adolescente morreu após ser atacado por uma leoa diante dos visitantes em um zoológico de João Pessoa, informaram autoridades. A tragédia foi no domingo (30), quando o jovem escalou um muro de seis metros, ultrapassou cercas de segurança e subiu em uma árvore para entrar no recinto do animal. A prefeitura indicou que o jovem - identificado pela imprensa como Gerson de Melo Machado, de 19 anos - "invadiu deliberadamente o recinto da leoa" no Parque Zoobotânico Arruda Câmara.

"De maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto", acrescentou a nota. Vídeos que viralizaram na internet mostram a leoa deitada junto ao vidro que a separa dos visitantes. Quando percebe o jovem, vai até a árvore, abocanha uma de suas pernas e o joga no chão. Os arbustos balançam e, por um instante, a cabeça do rapaz aparece brevemente antes de sair do enquadramento do vídeo. A prefeitura indicou que Machado morreu "em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal". O zoológico afirmou no Instagram que o incidente foi "extremamente triste" e que permaneceria fechado durante as investigações.

O veterinário do parque, Thiago Nery, defendeu os padrões de segurança do recinto e disse que se tratou de um incidente "absolutamente imprevisível". O parque destacou que "em nenhum momento foi considerada a possibilidade de eutanásia" para a leoa, que "não apresenta comportamento agressivo fora do contexto do ocorrido". O comunicado da prefeitura disse que as investigações preliminares indicam um "possível ato de suicídio".