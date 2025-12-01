Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventus ficará sem seu artilheiro Vlahovic por dois ou três meses

AFP Autor
A Juventus, que vem enfrentando dificuldades tanto na Serie A quanto na Liga dos Campeões, ficará sem seu artilheiro, o sérvio Dusan Vlahovic, que sofreu uma lesão no adutor que o deixará afastado dos gramados por um período de dois a três meses, segundo a imprensa italiana. 

Vlahovic se lesionou no sábado, durante a partida da Serie A contra o Cagliari. "Exames revelaram uma lesão grave na junção musculotendínea do adutor longo da perna esquerda", afirmou a 'Juve' em um breve comunicado à imprensa nesta segunda-feira (1º). 

"Serão necessárias novas consultas médicas para determinar as opções de tratamento mais adequadas", acrescentou o clube mais vitorioso do futebol italiano, sem especificar a duração da ausência. 

O jornal esportivo La Gazzetta dello Sport estimou que sua ausência poderá durar três meses, enquanto a Sky Sport Italia noticiou um retorno aos gramados em fevereiro de 2026.

O sérvio de 25 anos marcou seis gols nesta temporada, três no campeonato italiano e três na Liga dos Campeões. 

Desde agosto, ele recuperou a titularidade, que havia perdido na temporada passada (10 gols no campeonato). 

A Juventus, comandada por Luciano Spalletti desde o final de outubro, ocupa atualmente a sétima posição na Serie A, cinco pontos atrás do líder Milan, após treze rodadas. 

Na Liga dos Campeões, o time de Turim ocupa a 22ª posição com apenas seis pontos em 15 possíveis e corre o risco de ser eliminado dos playoffs que definem a classificação para as oitavas de final.

