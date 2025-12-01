Guardiola não define data para volta de Rodri aos gramados

O jogador, vencedor da Bola de Ouro de 2024, perdeu quase toda a temporada passada devido a uma grave lesão no joelho e, embora tenha retornado na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, sofreu outra lesão em outubro.

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, não conseguiu especificar nesta segunda-feira (1º) quando o meia espanhol Rodri Hernández, que jogou apenas um minuto nas últimas dez partidas dos 'Citizens', retornará aos gramados.

O campeão da Eurocopa pela Espanha tampouco foi relacionado para a partida de terça-feira contra o Fulham, pela Premier League, e é dúvida para o jogo do fim de semana contra o Sunderland.

"Não, ainda não", respondeu Guardiola quando questionado em coletiva de imprensa se Rodri, de 29 anos, estaria disponível para esta terça.

"Não sei", acrescentou mais tarde ao ser perguntado sobre sua possível participação na partida do próximo sábado.

Em relação ao adversário desta terça-feira, que venceu o Tottenham por 2 a 1 fora de casa no último fim de semana, o técnico espanhol observou que o treinador deles, "Marco (Silva), está lá há muitos anos, e são sempre jogos muito duros, difíceis".