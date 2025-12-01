Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gigantes estreiam na Copa da Itália

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Os gigantes da Serie A, juntamente com o novo líder Milan e o atual campeão Napoli, entram em campo esta semana pelas oitavas de final da Copa da Itália. 

O Milan, finalista da temporada passada, vai enfrentar a Lazio novamente na quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, após já ter vencido o adversário por 1 a 0 em partida válida pelo campeonato, no sábado. 

O time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri está invicto há doze jogos, o que o levou à liderança do campeonato italiano.

O Napoli, empatado em pontos com o Milan, vai receber o Cagliari na quarta-feira, mesmo dia em que a Inter de Milão visitará o Venezia, último time da Serie B (segunda divisão) ainda na disputa. 

O Bologna, atual campeão da Copa da Itália, receberá o Parma na quinta-feira, enquanto a Juventus dará o pontapé inicial nas oitavas de final na terça-feira contra a Udinese. A 'Vecchia Signora' não poderá contar com o atacante Dusan Vlahovic, que ficará afastado por pelo menos dois meses devido a uma lesão. 

Os dois últimos classificados para as quartas de final serão definidos só em janeiro, quando a Roma enfrentará o Torino e a Fiorentina jogará contra o Como.

--- Programação das oitavas de final da Copa da Itália:

. Terça-feira:

(17h00) Juventus – Udinese

. Quarta-feira:

(11h00) Atalanta – Genoa

(14h00) Napoli – Cagliari

(17h00) Inter - Venezia (D2)

. Quinta-feira:

(14h00) Bologna - Parma

(17h00) Lazio – Milan

. Terça-feira, 13 de janeiro:

(17h00) Roma - Torino

. Terça-feira, 27 de janeiro:

(17h00) Fiorentina - Como

