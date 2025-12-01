Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA diz estar 'muito otimista' com possibilidades de acordo para Ucrânia

A Casa Branca mostrou-se nesta segunda-feira (1º) "muito otimista" quanto às possibilidades de alcançar um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia, no momento em que as negociações com Moscou e Kiev se intensificam.

"Acho que o governo está muito otimista", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, acrescentando que o presidente Donald Trump e sua equipe "têm trabalhado arduamente nisso e todos desejam sinceramente que esta guerra termine".

Tags

eua rússia ucrânia

