Deslizamento deixa 12 mortos e dezenas de desaparecidos em porto fluvial no Peru

Doze pessoas morreram, entre elas três crianças, e ao menos 30 estão desaparecidas nesta segunda-feira (1º) após um deslizamento de terra em um porto fluvial no departamento de Ucayali, região central do Peru, informaram autoridades. O deslizamento "arrastou e afundou" duas embarcações de passageiros que estavam atracadas no porto de Iparia, informou a agência estatal Andina.

Há "12 pessoas mortas, 30 desaparecidas" pelo "trágico acidente fluvial", afirmou o meio estatal com base em um relatório da Região Policial de Ucayali. Imagens transmitidas pelo canal UTV Noticias de Ucayali no Facebook mostram várias pessoas correndo desesperadas por uma margem arenosa enquanto, ao fundo, era possível ver malas e mercadorias flutuando, Nove corpos foram "recuperados", informou o capitão da Marinha Jonathan Novoa, em contato telefônico com a AFP a partir do porto de Pucallpa, a cerca de 14 horas de barco do local da tragédia. Segundo o capitão, são "aproximadamente 25 feridos" e o número de desaparecidos pode chegar a "quarenta".

As autoridades trabalham junto às famílias para tentar determinar quantas pessoas ainda não foram localizadas. - Condições complicadas - As operações de busca são dificultadas pela forte correnteza do rio Ucayali e pela presença de troncos e redemoinhos, disse o oficial

Ainda "se desconhece quantas pessoas estavam nas embarcações", acrescentou. "Estamos em época de cheia [...] e na hora do acidente havia neblina e as tarefas são complicadas", afirmou o capitão. O Centro de Operações de Emergência Nacional (Coen), subordinado à Defesa Civil, informou que uma das embarcações estava sem passageiros e "a outra com aproximadamente 50 pessoas", segundo comunicado em suas redes sociais.

O evento ocorreu de madrugada "em consequência da erosão da margem" do rio, informou o Coen. "Foi solicitado apoio da Marinha para as ações de busca e resgate", indicou o órgão, que acrescentou que há "pessoas desaparecidas, mortas e feridas", sem citar números. As embarcações estavam atracadas quando ocorreu o deslizamento, no início da temporada de chuvas.